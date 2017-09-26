Узбекистан запустит новый порядок оплаты газа и электричества

В Узбекистане в августе 2018 года планируют запустить Единую биллинговую систему коммунальных услуг с использованием унифицированного лицевого номера потребителя, сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан.



На первом этапе, в 2018 году, к ней подключат электроснабжение и газоснабжение, а на втором – до 1 января 2021 года – питьевое водоснабжение, канализацию и теплоснабжение.

Сообщается, что для ее создания правительство Узбекистана намерено привлечь грантовые средства зарубежных государств и международных институтов.

Среди главных задач новой системы – выставление счетов потребителям и контроль денежных средств на счетах, их зачисление и списание в соответствии с действующими тарифами поставщиков коммунальных услуг.

Кроме того, Единая биллинговая система коммунальных услуг займется ведением единого реестра потребителей по всей республике с учетом интеграции с системами электронного правительства, анализом потребления ресурсов и формированием соответствующих отчетов в режиме онлайн.

Госорганы Узбекистана продолжают искать новые способы борьбы с должниками по оплате коммунальных услуг. Специально созданное для этого Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана недавно рапортовало, что взыскало за лето более 6,3 триллионов сумов долгов за свет и газ.

По фактам хищения энергоресурсов и, как следствие, образования нереальной задолженности в размере 137,5 миллиардов сумов только в первом полугодии было возбуждено 111 уголовных дел.