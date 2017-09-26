В Таджикистане самолет совершил аварийную посадку после отказа двигателя

Самолет АН-28 авиакомпании «Таджик Эйр», следовавший из Хорога в Душанбе, через несколько минут полета был вынужден вернуться в аэропорт административного центра Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) пресс-секретарь председателя хукумата ГБАО Нилуфар Асланшоева.

По предварительной версии, у самолета отказал один из двигателей. По словам Нилуфар Асланшоевой, никто из пассажиров не пострадал. Все 25 пассажиров позже вертолетом МИ-8 были отправлены в столицу, сообщила она со ссылкой на начальника аэропорта города Хорог Шухрата Максудшоева.

В Хорог уже прибыли специалисты из Душанбе. Они отремонтируют единственный в авиапарке «Таджик Эйр» самолет АН-28, который до этого два раза в день совершал полеты по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе.

Пользователи соцсетей сообщили, что сразу после вылета у самолета отказал один из двигателей, но пилотам удалось предотвратить трагедию.

В 2015 году консалтинговая организация Skytrax внесла «Таджик Эйр» в список 23 самых худших авиакомпаний мира.