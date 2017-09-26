В Чечне студентов принуждают посещать домашние матчи ФК «Ахмат»

В Чечне студентов принуждают посещать все домашние матчи местного футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает интернет-издание «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода).

За пропуск матчей студентам, как утверждается, угрожают отчислением. Для контроля за посещением игр на «Ахмат-Арене» в Грозном за каждым из учащихся закрепили отдельное место, номер которого привязан к студенческому билету.

В понедельник «Ахмат» должен был играть с футбольным клубом «Рубин» из Казани. «Кавказ.Реалии» отмечает, что перед матчем в центр Грозного пригнали военную технику.

До июня 2017 года футбольный клуб «Ахмат» назывался «Тереком». Это название клуб носил почти 60 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал команду в честь первого президента республики Ахмата Кадырова.

Чеченский лидер тогда заявил, что футбольный клуб, названный именем его отца, «обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы».