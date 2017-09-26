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Узбекистан

Учительница, проклявшая учеников во время урока, отделалась устным предупреждением (видео)

Учительница средней школы №40 в городе Андижане Нигора Маткаримова проклинает двух учеников во время урока. Скриншот с видеозаписи.

Руководство Андижанского городского отдела народного образования решило не наказывать строго учительницу городской средней школы №40 Нигору Маткаримову, которая открыто прокляла двух учеников во время урока. Как стало известно «Озодлику», за такое поведение учительнице-истязательнице было вынесено лишь устное предупреждение.

Несколько дней назад на сайте «Озодлика» была обнародована видеозапись, на которой 50-летняя учительница средней школы №40 в городе Андижане Нигора Маткаримова во время урока открыто проклинает двух учеников. Данная видеозапись была отправлена в нашу редакцию через мессенджер Telegram одним из школьников, тайно снявшим произошедшее на мобильный телефон.

На видеозаписи учительница средних классов, обращаясь к двум ученикам, проклинает их словами: «Пусть Аллах вас накажет! Пусть у вас отнимутся ноги! Да чтоб ваши ноги парализовало! Да чтоб вы оба не смогли дойти до этой школы!!!»

Андижанская учительница: Ребенок, что, упал в обморок от страха или у него пошла кровь из носа?
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Как удалось выяснить нашему репортеру, двое учеников пятого класса были прокляты агрессивной учительницей из-за того, что пожаловались на нее своим родителям.

Выяснилось, что этот вопиющий случай произошел в мае этого года.

В начале телефонного разговора с репортером «Озодлика» школьная учительница из Андижана отрицала, что проклинала своих учеников:

«Откуда к вам пришла такая информация? У вас есть доказательства? Не было такого. Я говорю уверенно, потому что такого не было. Я объясняю тебе. Говорю, предоставь это видео в областной хокимият. Говорю, предоставь это видео Шухратбеку Абдурахманову. Почему ты не понимаешь? Предоставь, и в СНБ, и в прокуратуру, Эгамбердиеву Музаффару. Возникаешь мне тут», – говорила во время первого телефонного разговора андижанская учительница Нигора Маткаримова.

Однако даже после просмотра видео она заявила, что не материла своих учеников: «Я что, даже этих слов не могу им сказать?Я не била, и не материла их. Ребенок не боялся. Он что, упал в обморок от страха, или у него пошла кровь из носа? Видите, это результат моей хорошей работы», – говорила в разговоре с репортером «Озодлика» андижанская учительница Нигора Маткаримова.

Спецпроверка​

Как сказал в разговоре с репортером «Озодлика»​ заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев, после распространения данной видеозаписи в социальных сетях, руководство городского отдела народного образования решило создать специальную группу для проведения собственной проверки.

Специалисты Андижанского городского отдела народного образования разобрались в ситуации и выяснили, что данный случай действительно имел место быть. Однако они решили не наказывать строго учительницу городской средней школы №40 Нигору Маткаримову за проклятие в адрес своих учеников и вынесли ей лишь устное предупреждение.

– В этой школе действительно произошел такой случай. Но администрация школы сама должна принять меры. Мы же в свою очередь лишь предупредили учительницу, чтобы впредь такое не повторялось. Если честно, мы не смогли принять меры, потому что в этой школе нет директора. За несколько дней до этого случая, директор уволился по собственному желанию. Пока заведующий отделом народного образования временно занимает должность директора школы №40. После вынесения приказа этот случай снова будет вынесен на обсуждение специалистов. Но после вынесения приказа учительница как минимум получит выговор. Потому что она имела права говорить детям такие слова, – говорит нашему радио заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев.

«Во всем виноваты родители...»

Но вместе с тем, он добавил, что причиной агрессивного поведения учительницы стало «неуместное» отношение к ней со стороны родителей учеников:

– Причиной всему стало неуместное отношение родителей учеников к этой учительнице. Они сильно задели ее самолюбие. Нигора Маткаримова является педагогом 2-го уровня. Но в течение долгих лет в ее адрес не поступали никакие жалобы. Однако родители из-за каких-то пустяков подействовали ей на нервы и вынудили ее совершить такой негативный поступок, – сказал «Озодлику»​ заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев.

Стоит отметить, что в 1992 году Узбекистан присоединился Конвенции ООН о правах ребенка.

Страна, присоединившаяся к данному международному документу, взяла на себя обязательство по обеспечению охраны жизни и здоровья ребенка, не допущению унижения его чести и достоинства, защите ребенка от жестокого обращения, в частности, от физического насилия.

Однако, несмотря на наличие международных норм, в Узбекистане, в частности, в сельских школах республики часто наблюдаются случаи оскорбления детей и нанесения им побоев.

В феврале этого года учительница английского языка средней школы №43 в городе Намангане получила выговор за избиение ученика.

А два года назад учительница начальных классов одной из школ в Бухаре нанесла телесные повреждения ученику 1-го класса.

В 2010 году в Сурхандарьинской области Узбекистана учителя одного местных колледжей побили учащихся плеткой за невыполнение плана по сбору хлопка.

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