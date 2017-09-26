Учительница, проклявшая учеников во время урока, отделалась устным предупреждением (видео)

Руководство Андижанского городского отдела народного образования решило не наказывать строго учительницу городской средней школы №40 Нигору Маткаримову, которая открыто прокляла двух учеников во время урока. Как стало известно «Озодлику», за такое поведение учительнице-истязательнице было вынесено лишь устное предупреждение.

Несколько дней назад на сайте «Озодлика» была обнародована видеозапись, на которой 50-летняя учительница средней школы №40 в городе Андижане Нигора Маткаримова во время урока открыто проклинает двух учеников. Данная видеозапись была отправлена в нашу редакцию через мессенджер Telegram одним из школьников, тайно снявшим произошедшее на мобильный телефон.

На видеозаписи учительница средних классов, обращаясь к двум ученикам, проклинает их словами: «Пусть Аллах вас накажет! Пусть у вас отнимутся ноги! Да чтоб ваши ноги парализовало! Да чтоб вы оба не смогли дойти до этой школы!!!»

Как удалось выяснить нашему репортеру, двое учеников пятого класса были прокляты агрессивной учительницей из-за того, что пожаловались на нее своим родителям.

Выяснилось, что этот вопиющий случай произошел в мае этого года.

В начале телефонного разговора с репортером «Озодлика» школьная учительница из Андижана отрицала, что проклинала своих учеников:

«Откуда к вам пришла такая информация? У вас есть доказательства? Не было такого. Я говорю уверенно, потому что такого не было. Я объясняю тебе. Говорю, предоставь это видео в областной хокимият. Говорю, предоставь это видео Шухратбеку Абдурахманову. Почему ты не понимаешь? Предоставь, и в СНБ, и в прокуратуру, Эгамбердиеву Музаффару. Возникаешь мне тут», – говорила во время первого телефонного разговора андижанская учительница Нигора Маткаримова.

Однако даже после просмотра видео она заявила, что не материла своих учеников: «Я что, даже этих слов не могу им сказать?Я не била, и не материла их. Ребенок не боялся. Он что, упал в обморок от страха, или у него пошла кровь из носа? Видите, это результат моей хорошей работы», – говорила в разговоре с репортером «Озодлика» андижанская учительница Нигора Маткаримова.

Спецпроверка​

Как сказал в разговоре с репортером «Озодлика»​ заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев, после распространения данной видеозаписи в социальных сетях, руководство городского отдела народного образования решило создать специальную группу для проведения собственной проверки.

Специалисты Андижанского городского отдела народного образования разобрались в ситуации и выяснили, что данный случай действительно имел место быть. Однако они решили не наказывать строго учительницу городской средней школы №40 Нигору Маткаримову за проклятие в адрес своих учеников и вынесли ей лишь устное предупреждение.

– В этой школе действительно произошел такой случай. Но администрация школы сама должна принять меры. Мы же в свою очередь лишь предупредили учительницу, чтобы впредь такое не повторялось. Если честно, мы не смогли принять меры, потому что в этой школе нет директора. За несколько дней до этого случая, директор уволился по собственному желанию. Пока заведующий отделом народного образования временно занимает должность директора школы №40. После вынесения приказа этот случай снова будет вынесен на обсуждение специалистов. Но после вынесения приказа учительница как минимум получит выговор. Потому что она имела права говорить детям такие слова, – говорит нашему радио заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев.

«Во всем виноваты родители...»

Но вместе с тем, он добавил, что причиной агрессивного поведения учительницы стало «неуместное» отношение к ней со стороны родителей учеников:

– Причиной всему стало неуместное отношение родителей учеников к этой учительнице. Они сильно задели ее самолюбие. Нигора Маткаримова является педагогом 2-го уровня. Но в течение долгих лет в ее адрес не поступали никакие жалобы. Однако родители из-за каких-то пустяков подействовали ей на нервы и вынудили ее совершить такой негативный поступок, – сказал «Озодлику»​ заместитель заведующего Андижанского городского отдела народного образования Мухиддин Тургунбаев.

Стоит отметить, что в 1992 году Узбекистан присоединился Конвенции ООН о правах ребенка.

Страна, присоединившаяся к данному международному документу, взяла на себя обязательство по обеспечению охраны жизни и здоровья ребенка, не допущению унижения его чести и достоинства, защите ребенка от жестокого обращения, в частности, от физического насилия.

Однако, несмотря на наличие международных норм, в Узбекистане, в частности, в сельских школах республики часто наблюдаются случаи оскорбления детей и нанесения им побоев.

В феврале этого года учительница английского языка средней школы №43 в городе Намангане получила выговор за избиение ученика.

А два года назад учительница начальных классов одной из школ в Бухаре нанесла телесные повреждения ученику 1-го класса.

В 2010 году в Сурхандарьинской области Узбекистана учителя одного местных колледжей побили учащихся плеткой за невыполнение плана по сбору хлопка.