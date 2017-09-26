В Узбекистане всех животных внесут в электронную базу данных

В Узбекистане до 1 июня 2020 года будет внедрена единая система идентификации животных, принадлежащих юридическим и физическим лицам. Все животные (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, ослы и верблюды, а также собаки и кошки) будут поэтапно идентифицированы, в том числе электронным способом, и включены в единую электронную базу данных. Соответствующее постановление правительство приняло 22 сентября.

Как сообщает Gazeta.uz, содержание физическими и юридическими лицами неидентифицированных животных будет запрещено.

Сведения в единую информационную систему будут вноситься районными и городскими ветеринарными отделами. Животным будет присваиваться индивидуальный номер, отображенный на бирке (крупный и мелкий рогатый скот, верблюды и свиньи), тавро или клейме (лошади и ослы), жетоне (собаки и кошки). Документом дополнительно предусмотрена возможность электронной идентификации всех типов животных путем вживления чипов. Процедура идентификации будет платной.

База данных будет содержать такие сведения о животных, как его номер, тип, пол, кличка, место и дата рождения, ФИО владельца, имя и адрес юридического лица, место содержания, данные о ветеринарном паспорте, возможно добавление фотографии животного.

При смене владельца либо перевозке животного из одного региона страны в другой атрибут с идентификационным номером остается прежним, изменения вносятся только в ветеринарный паспорт и в базу данных.

При гибели, убое или ликвидации животных ветеринарная служба уничтожает ID-атрибут и ветеринарный паспорт, внося отметку об этом в информационную базу. Для животных, мясо которых используется в пищу, в базе также указывается, было ли мясо употреблено или оно было уничтожено.

Животные, импортируемые с целью убоя, подлежат убою в течение недели и не проходят процедуру идентификации.

После идентификации животного в течение трех дней должен быть выдан ветеринарный паспорт (для овец и коз может выдаваться групповой паспорт). В паспорте указывается ID-номер и содержатся сведения о проводимой профилактике заболеваний и их лечении.

Крупный и мелкий рогатый скот, а также верблюды регистрируются в возрасте от 14−30 дней после рождения, жеребцы и ослята – с четырех месяцев, поросята – с месячного, собаки и кошки – с трехмесячного возраста.

Владельцы животных обязаны подтверждать факт продажи или дарения животного в ветеринарной службе, которая делает отметку об этом в ветеринарном паспорте.

После гибели или убоя животного атрибут с ID-номером и ветеринарный паспорт должны быть в течение недели сданы в ветеринарную службу по месту жительства для уничтожения.