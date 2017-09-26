Навальный и Медведев поспорили из-за числа подписчиков в Instagram'е

Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал пост о том, что количество подписчиков в его Instagram'е в 10 раз превышает количество подписчиков в в Instagram'е оппозиционера Алексея Навального. Пост опубликовал житель Хабаровска Дмитрий Сериков, он написал, что «в инста-войне партия власти одерживает решительную победу». Медведев прокомментировал эту запись словами: «А в жизни – тем более».

Навальный в ответ на это заявил: «Вот он какой дерзкий! Победитель по жизни, одерживающий решительные победы!»​

По итогам выборов в 2016 году партия «Единая Россия», председателем которой является Медведев, получила конституционное большинство в Госдуме седьмого созыва. Партия прогресса, которую возглавляет Навальный, в выборах не участвовала – она была ликвидирована властями еще в 2015 году, оппозиционер считает это решение незаконным. В 2018 году Навальный намерен участвовать в выборах президента страны. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что политика допустят на выборы, только если произойдет «​чудо»​.

У Навального в Instagram'е около 240 тысяч подписчиков, у Медведева – почти три миллиона. Глава правительства также опережает оппозиционера по количеству читателей в фейсбуке, твиттере и во «ВКонтакте».

В марте этого года Навальный опубликовал фильм-расследование «​Он вам не Димон»​, в котором против премьера выдвинуты обвинения в коррупции. Фильм на Youtube получил более 20 миллионов просмотров. Медведев отверг обвинения, назвав фильм «компотом».

У президента Владимира Путина нет официального аккаунта ни в одной из социальных сетей.