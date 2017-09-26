СМИ: в Ингушетии найдены останки террориста Доку Умарова

В Ингушетии нашли останки, предположительно принадлежащие Доку Умарову. Тело лидера северокавказских боевиков доставили для проведения экспертизы в Москву. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Информацию об обнаружении останков Умарова подтвердили источники РБК в Следственном комитете. Один из собеседников издания утверждает, что на место захоронения террориста указал некий боевик, который был задержан после возвращения из Сирии.

О гибели Доку Умарова, как отмечает РЕН ТВ, сообщалось как минимум 12 раз, впервые – в 2000 году. В 2013 году о смерти террориста заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Умаров был убит во время спецоперации правоохранительных органов. Позднее эту информацию подтвердили в ФСБ России. Тело Умарова найдено не было.

Доку Умаров родился в 1964 году. Во время первой и второй чеченских войн он воевал против правительственных войск. С 2007 года Умаров возглавлял запрещенную в России террористическую организацию «Имарат Кавказ». В 2010 году он взял на себя ответственность за взрывы в московском метро, в 2011-м – за теракт в аэропорту Домодедово. В 2013 году террорист призывалсвоих сторонников «использовать все возможные методы для срыва Олимпиады в Сочи».