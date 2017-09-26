Глава МИД Северной Кореи вновь резко выразился в адрес США

Министр иностранных дел Северной Кореи сравнил недавние заявления президента США Дональда Трампа с «объявлением войны». Поэтому, как подчеркнул министр, Пхеньян отныне имеет право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они находятся за пределами северокорейского воздушного пространства. Ранее Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну с трибуны ООН, что в случае новых угроз со стороны Северной Кореи США будут готовы «полностью уничтожить» эту страну.

Ли Ён Хо сделал свое заявление 25 сентября в Нью-Йорке, где проходят заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Западные агентства отмечают, что его высказывание стало новым «залпом» в войне слов между Белым домом и руководством Северной Кореи. Министр подчеркнул на встрече с журналистами, что «рассматриваются любые варианты» ответов, которые КНДР даст Вашингтону.

«Весь мир должен ясно помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране», – заявил глава МИД КНДР, обращаясь к аудитории через переводчика.

23 сентября американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей ВВС США совершили полет в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи. Впервые за многие десятилетия военные самолеты США приблизились столь близко к территории КНДР.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «сумасшедшим» – через день после того, как вождь назвал президента США «психически ненормальным старикашкой».