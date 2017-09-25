Глава ЦИК Кыргызстана видит «нарушение» во встрече Назарбаева с Бабановым

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана даст свою оценку факту встречи кандидата в президенты Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, статья 28 Закона «О выборах» запрещает кандидатам использовать в агитации фотографии иностранных политических деятелей, но рабочая группа ЦИК считает, что нарушений в этом случае нет, так как информацию о встрече распространила пресс-служба главы Казахстана. Официальное решение, как отмечает Шайлдабекова, будет приниматься на заседании ЦИК. Сама председатель комиссии считает, что «нарушение имеет место быть».

«Мне кажется, это недопустимо. Я думаю, это безответственно – прятаться за пункты, подпункты, которые позволяют избежать ответственности. Я считаю, что в этом плане нарушение имеет место быть», – сказала она.

Глава ЦИК добавила, что «сейчас нет изолированного информационного пространства, поэтому политики должны понимать, что информация о таких встречах обязательно будет известна».

«Люди, которые претендуют на высшие посты, должны являть собою пример моральной чистоты и ответственности», – заключила Шайлдабекова.

19 сентября официальный сайт президента Казахстана сообщил о встрече Назарбаева с лидером фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбеком Бабановым, бывшим премьер-министром Кыргызстана и кандидатом на пост президента. Как указывается, встреча прошла в городе Алматы.

На следующий день МИД Кыргызстана направил ноту протеста Казахстану, выразив «недоумение». Бишкек посчитал встречу Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана как «попытку повлиять на выбор народа и вмешательства во внутренние дела Кыргызстана».

В ответной ноте казахстанская сторона выразила «крайнее удивление реакцией МИД Кыргызской Республики». В Астане считают, что президент Казахстана не выступал в поддержку какого-либо конкретного кандидата.

Нота Астане после встречи с Назарбаевым (видеосюжет «Азаттыка»​, 20 сентября 2017 года):