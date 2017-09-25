Президент Татарстана находится с визитом в Узбекистане

Президент российской Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с визитом в Узбекистане. В понедельник ожидается его участие в бизнес-форуме предпринимателей Узбекистана и Татарстана. Появление Минниханова на этом форуме, как предполагается, будет нацелено на расширение торговли и укрепление экономических отношений между российским регионом и Ташкентом. Минниханов 25 сентября, в последний день своего трехдневного визита, встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

Минниханов прибыл в Самарканд, город на востоке Узбекистана, вечером 23 сентября. На следующий день он побывал на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова. 24 сентября он прибыл в Ташкент, где встретился с активистами татарской диаспоры в Узбекистане, насчитывающей около 500 тысяч человек.

Татарстан и Узбекистан объединяют общее историческое, культурное наследие, близость языков.