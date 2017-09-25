Претендент на пост президента Кыргызстана отзывает свою кандидатуру

Лидер партии «Ата-Журт» кыргызский политик Камчыбек Ташиев написал заявление в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов об отзыве своей кандидатуры на пост президента. Об этом сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода) со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, решение по заявлению будет рассмотрено на заседании ЦИК. В комиссии пояснили, что кандидаты вправе отозвать свою кандидатуру до трех дней до дня выборов.

Камчыбек Ташиев заявил о намерении сойти с президентской гонки 20 сентября на встрече с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области. Политик отметил, что семь лет находился в оппозиции и пережил трудные дни. До этого Ташиев сообщил, что приостанавливает оппозиционную деятельность. Стало известно, что он поддержит на выборах кандидата от Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьер-министра. В поддержку Жээнбекова ранее высказывался действующий президент Алмазбек Атамбаев, который, согласно законодательству, не может участвовать в выборах в качестве кандидата.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября, всего зарегистрировано 13 кандидатов.