СМИ: в Кремле и ФСБ занялись мониторингом каналов в Telegram’е

В Кремле, во многих российских министерствах и государственных компаниях начали проводить мониторинг популярных каналов в мессенджере Telegram. Об этом со ссылкой на данные пресс-служб пишет российская газета «Ведомости».

По данным издания, за публикациями в телеграм-каналах, в том числе анонимных, следят в Федеральной службе безопасности (ФСБ), МВД и Минобороны России. В министерстве иностранных дел России сообщили, что отслеживают все «заслуживающие внимания сообщения» в блогах и социальных сетях. За сообщениями в публичных каналах, как сообщается, также следят в банках «Сбербанк» и ВТБ.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, для президента ведут мониторинг телеграм-каналов. Каналы отслеживают и для выявления «вбросов» с непроверенной или заведомо ложной информацией, рассказал собеседник издания в Кремле. Премьер-министр Дмитрий Медведев, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, не получает мониторинг Telegram’a и сам его не читает.

В самой администрации президента свои телеграм-каналы не ведут, сообщил источник. Анонимный автор самого популярного политического канала «Сталингулаг» заявил, что он никак не связан с Кремлем.

Создатель Telegram’а Павел Дуров заявил, что руководство мессенджера не собирается вмешиваться в деятельность телеграм-каналов.