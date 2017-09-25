Британский актер Ральф Файнс получил сербский паспорт

Британский актер и режиссер Ральф Файнс получил паспорт и внутренний документ гражданина Сербии. Ранее в этом месяце ему предоставили гражданство этой балканской страны. Президент Сербии Александр Вучич вручил Файнсу документы в торжественной обстановке в здании президентской резиденции в Белграде 24 сентября.

«Мы, сербы, рады тому, что вы – наш друг, а теперь еще и соотечественник», – сказал Вучич Файнсу. «Спасибо, что приняли англичанина на своей родине. Для меня это большая честь», – ответил 54-летний актер на сербском языке.

Правительство премьер-министра Аны Брнабич предоставило гражданство Файнсу 7 сентября. В июне он участвовал в церемонии инаугурации Вучича. Файнс, дважды номинированный на «Оскар», приехал в Сербию в 2010 году, чтобы снять «Трагедию о Кориолане» по произведению Шекспира. Сейчас он снимает в Белграде фильм о звезде советского балета Рудольфе Нурееве.