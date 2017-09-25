Меркель остается на четвертый срок, но позиции правых усиливаются

Консервативный альянс канцлера Германии Ангелы Меркель остается на четвертый срок, показывают результаты опросов на выходе из избирательных участков. Однако положение альянса, похоже, становится неустойчивым из-за исторического прорыва крайне правых сил.

Согласно опросам, проведенным по заказу общественных телевизионных каналов ARD и ZDF, блок Меркель из Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) набрал от 32,5 до 33,5 процента голосов на выборах 24 сентября. Если эти данные подтвердятся, то показатели станут худшим результатом для альянса ХДС/ХСС за 12 лет под руководством Меркель. Опросы показали, что уходящий партнер блока – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем – получил поддержку от 20 до 21 процента избирателей, что является самым низким показателем со времен окончания Второй мировой войны.

Опросы показывают также, что крайне правая популистская «Альтернатива для Германи» (AfD) стала третьей по уровню поддержки немецкой партией, набрав от 13 до 13,5 процента голосов. Популярность AfD выросла после шокирующих результатов выборов в прошлом году, после голосования в Великобритании, где избиратели высказались за выход из ЕС.

Европейские политики надеются, что Меркель восстановит либеральные порядки, однако итоги выборов могут принудить ее вместе с лидером Франции Эммануэлем Макроном сосредоточиться на противодействии планам по реорганизации Европы. «Конечно, мы надеялись на несколько лучший результат», – сказала Меркель после того, как ее консервативный блок ухудшил позиции по сравнению с 2013 годом, когда он сумел набрать 41,5 процента голосов.