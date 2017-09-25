Лавров: США не нанесут удара по Северной Корее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты не нанесут удар по Северной Корее, поскольку знают, что Пхеньян обладает ядерным оружием. «По Северной Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба», – сказал Лавров интервью российскому телеканалу НТВ, показанному в эфире 24 сентября. «Я сейчас не защищаю Северную Корею, я просто говорю о том, что с таким анализом согласны практически все», – добавил Лавров.

Напряженность вокруг Северной Кореи из-за испытаний Пхеньяном оружия в последнее время растет. В этом месяце Северная Корея провела испытание водородной бомбы, мощность которой предположительно в 16 раз превышает мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году. В ответ на это американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей пролетели 23 сентября в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. Это был самый дальний полет американских военных самолетов в 21 веке на территории к северу от демилитаризованной зоны, отделяющую Северную Корею от Южной.

«Президент Путин не раз, обращаясь к этому вопросу, говорил, что невозможно себе представить, что у американцев или кого-либо еще есть стопроцентная информация обо всех без исключения [ядерных] объектах», – сказал Лавров в телеинтервью.