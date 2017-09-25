США ужесточили режим въезда мигрантов в страну
Президент США Дональд Трамп подписал указ, впервые в истории определяющий минимальные требования, которые должны удовлетворять иностранные государства, желающие сотрудничать с Соединенными Штатами в визово-иммиграционной области.
«Нынешняя система доказала свою несостоятельность, и сопряжена с чрезмерным риском в эпоху разгула терроризма и организованной преступности», – говорится в указе.
Помимо шести стран, которые попали в первый вариант списка, в новый включили Венесуэлу, Северную Корею и Чад. Судан из списка вычеркнули.
Окончательный список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, получится таким:
- Венесуэла,
- Иран,
- Йемен,
- Ливия,
- Сирия,
- Сомали,
- Чад.
Именно эти страны, по мнению. администрация президента, на настоящий момент не способны или не желающие сотрудничать с США в визово-иммиграционной области.
Отныне США ждут от зарубежных партнеров содействия в предоставлении информации в объеме, минимально необходимом для того, чтобы проверить личность иностранных граждан, желающих въехать в страну. Быстро выявить случаи обмана и гарантировать, что проситель визы не представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку в Америке.
Согласно документу, граждане стран, не поделившихся необходимой информацией, будут, за отдельными исключениями, полностью или частично лишены права посещать Соединенные Штаты.
Указ вступит в силу 18 октября.
Amnesty International USA осудила новые ограничения.
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