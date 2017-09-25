США ужесточили режим въезда мигрантов в страну

Президент США Дональд Трамп подписал указ, впервые в истории определяющий минимальные требования, которые должны удовлетворять иностранные государства, желающие сотрудничать с Соединенными Штатами в визово-иммиграционной области.

«Нынешняя система доказала свою несостоятельность, и сопряжена с чрезмерным риском в эпоху разгула терроризма и организованной преступности», – говорится в указе.

Помимо шести стран, которые попали в первый вариант списка, в новый включили Венесуэлу, Северную Корею и Чад. Судан из списка вычеркнули.

Окончательный список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, получится таким:

Венесуэла,

Иран,

Йемен,

Ливия,

Сирия,

Сомали,

Чад.

Именно эти страны, по мнению. администрация президента, на настоящий момент не способны или не желающие сотрудничать с США в визово-иммиграционной области.

Отныне США ждут от зарубежных партнеров содействия в предоставлении информации в объеме, минимально необходимом для того, чтобы проверить личность иностранных граждан, желающих въехать в страну. Быстро выявить случаи обмана и гарантировать, что проситель визы не представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку в Америке.

Согласно документу, граждане стран, не поделившихся необходимой информацией, будут, за отдельными исключениями, полностью или частично лишены права посещать Соединенные Штаты.

Указ вступит в силу 18 октября.

Amnesty International USA осудила новые ограничения.