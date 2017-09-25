В Узбекистане родителей учеников принуждают к сбору хлопка

В Узбекистане после массового возвращения студентов, учителей и врачей с хлопковых полей, махаллинские активисты начали ходить по домам местных жителей и составлять списки сборщиков хлопка.

В некоторых областях республики к сбору хлопка принуждают родителей учеников школ и колледжей, сообщат источники «Озодлика» внутри Узбекистана.

– Махаллинские активисты говорят местным жителям, что они должны поехать на сбор хлопка с ночевкой на 10 дней. А если кто-то из жителей говорит, что не может поехать на хлопок, так как у него имеются неотложные дела, то махаллинские активисты требуют с него сдать им 100 тысяч сумов – по 10 тысяч сумов за каждый день неучастия в сборе хлопка, – говорит собеседник.

Напомним, что 21 сентября премьер-министр республики Абдулла Арипов приказал в срочном порядке вернуть студентов, учителей и медиков с хлопковых полей.