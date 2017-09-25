Помощь таджикских мигрантов дошла до мусульман рохинджа

Благотворительная организация мигрантов в России «Фонд таджика» сообщила, что оказала продовольственную и финансовую помощь 700 мусульманам рохинджа из Мьянмы, бежавшим в Бангладеш.

Парвиз Иброхимов, глава этой организации, 24 сентября на собственном канале «Фонд таджика» на YouTube выложил видео, сделанное в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш. В кадре он говорит, что намерен оказать помощь еще 700 семьям, а 15 семьям постарается обеспечить место для ночлега.

Помощь оказывается на средства таджикских мигрантов, которые откликнулись на призыв «Фонда таджика» оказать поддержку единоверцам. При этом точная сумма собранных средств не называется. Неизвестно также, что входит в продовольственные наборы и какой размер денежной помощи получила каждая семья этнического меньшинства.

Парвиз сопровождает видеосюжет словами: «Сегодня мы успели сделать половину запланированных дел. Завтра хотим помочь еще 700 семьям. Сегодня распределять помощь в общем лагере беженцев было легче, завтра нам предстоит ходить по палаткам. Тем, кто не смог прийти за продуктами, мы выдали деньги».

Около 400 тысяч представителей этнического меньшинства рохинджа бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш за последний месяц, сообщили в ООН. Столкновения между буддистским большинством и мусульманами в стране усилились 25 августа.

После нападения повстанцев на полицейские блокпосты власти Мьянмы начали военную операцию в штате Ракхайн. В результате столкновений погибли более четырехсот человек, сообщалось о жертвах среди мирного населения и поджогах домов.