Глава МИД Сирии Валид Муаллем: «Победа в войне уже близится»

Победа правительственных сил в Сирии после шести лет гражданской войны «уже близка». Об этом заявил 23 сентября, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Министр заявил, что установление контроля над Алеппо и Пальмирой и снятие осады с Дейр эз-Зора, а также искоренение терроризма во многих районах Сирии – все это, по словам министра, говорит о близящейся победе.

Западные государства и правозащитные организации неоднократно осуждали режим Башара Ассада за жестокие убийства мирных жителей и применение химического оружия. Муаллем, выступая в ООН, вновь отверг подобные обвинения.

По сведениям западных агентств, более 330 тысяч человек погибли и более пяти миллионов сирийцев стали беженцами.