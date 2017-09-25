Журналист Хадиджа Исмаил просит разрешение на выезд из Азербайджана

В Азербайджане журналист Хадиджа Исмаил обратилась в суд с просьбой предоставить ей возможность временно покинуть страну для участия в международном мероприятии. Она заявила, что не имеет намерения навсегда уехать из Азербайджана даже при полном снятии запрета на ее выезд из страны. Как сообщает «Кавказский узел», Верховный суд Азербайджана 8 декабря 2016 года уже оставил в силе запрет на выезд за границу для Исмаил, отбывающей условное наказание.

«Рижский филиал Стокгольмской экономической школы пригласил меня для ведения 23-дневных курсов по расследовательской журналистике. Я обратилась в суд, чтобы мне позволили выехать из страны на определенное время или вовсе отменили судебное решение о запрете на мой выезд из Азербайджана, – рассказала Исмаил. – Даже если с меня суд полностью снимет запрет на выезд из страны, у меня нет намерения навсегда уезжать из Азербайджана, ибо я хочу продолжать заниматься расследовательской журналистикой в Азербайджане. Из-за рубежа возможности для этого ограничены».

Ее адвокат Фариз Намазлы пояснил, что законодательство Азербайджана позволяет лицам, отбывающим наказания условно, по решению суда временно покидать страну. «Мы ранее уже обращались с аналогичными просьбами для выезда Хадиджи Исмаил на международные мероприятия. Но до сих пор суды отказывали нам», – отметил адвокат. Ранее Намазлы заявлял, что в законе «однозначного запрета в императивной форме нет».

В Бинагадинском районном суде «Кавказскому узлу» подтвердили, что от Исмаил поступило такое обращение и в ближайшие дни оно будет принято в производство.