США: названы штаты, подвергшиеся атакам российских хакеров

Министерство внутренней безопасности США объявило, какие штаты подверглись атакам российских хакеров в ходе президентской кампании в попытках повлиять на исход выборов в пользу Дональда Трампа. В общей сложности этих штатов – 21, из них самые большие – Пенсильвания, Огайо, Вирджиния, Висконсин и Мэриленд. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство.

При этом фактический взлом баз данных был зафиксирован всего в нескольких случаях. В одном штате, Иллинойсе, хакеры смогли изменить учетные записи в регистрационных списках и похитить личную информацию избирателей, но указаний на проникновение в аппараты, подсчитывающие поданные бюллетени, нет.

Министерство внутренней безопасности подтвердило, что уведомило штаты о произошедшем. Россия отрицает попытки повлиять на выборы в США, а президент Трамп отрицает сговор с Россией.

Штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон также подтвердили, что они стали объектом воздействия российских хакеров, но заявили, что эти попытки не увенчались успехом. В прошлом году Аризона и Иллинойс подтвердили факты попыток России повлиять на выборы в этих штатах.