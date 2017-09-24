Поэтическая ПЕРЛ-овка Героя Туркменистана Шагулыевой

«Даже зеленый ковер, по которому Ты ступаешь, счастья желает Тебе»

Накануне проведения главного спортивного торжества Аркадага – Азиады-17, его главная муза выдала друг за другом три поэмы, напечатанные на русском языке в газете «Нейтральный Туркменистан»: «Великая история предков – в тебе, Аркадаг!» (29 июня), «В глубине чувств целый мир» (17 августа) и «Величие эпохи – с Аркадагом!» (14 сентября»). И Азиада для придворной поэтессы – очередной повод для восхваления своего Кумира.

Есть такое подозрение, что кроме автора, главного героя, переводчика, редактора и меня, автора этих заметок, их никто не читает. И не могу лишить себя удовольствия поделиться очередными «перлами» неугомонной туркменской Сапфо [Сапфо, или Сафо – древнегреческая поэтесса, музыкант – прим. АНТ]. И надо сказать, что поэтическая виртуозность идолопоклонства начинает иссякать, образы и комплименты повторяются, встречается и явный плагиат.

«Страна – кольцо, ты драгоценный камень в нем», – пишет в июньских виршах Гозель об Аркадаге. А вот строчки из стихотворения «Туркменистан – как перстень драгоценный \ Бриллиант на перстне том – Туркменбаши» – эти строки из стихотворения «Туркменбаши и мой Туркменистан», опубликованного в газете «Туркменская искра» (так тогда называлась газета «Нейтральный Туркменистан») 21 июня 1995 за авторством Акмырада Ходжаниязова.

Но зато Гозель впервые озвучила идею семейной преемственности власти, и это нельзя проигнорировать: «Мой Аркадаг, преемственность продолжается \ Вместе с сыном,вместе с сыном сына».

А дальше автор умиляется конному променаду Аркадага с сыном и внуком:

Когда три всадника выходят на прогулку,

Я беру талисман: Всевышний, убереги, защити их

Настоящее и прошлое – в тебе, Аркадаг».

А «прошлое» начинается с мифологического Огузхана, которому, по версии Шагулыевой, не раз во сне являлся Аркадаг:

Тебя видел, наверное, во сне Огуз хан

Не своих шесть сыновей, а Тебя!

Ты клятву давал ему, стоя перед ним,

И мудрец внимал Твоим словам.

И Огуз хан («уверенность великого в великом») «отправил наделенного чудотворной силой» и «смелому доверил счастье народа».

А «Всевышний сказал, поддержав слова хана: «Возрождайтесь с Сыном, который даст благодать».

То, что поэтесса перегрелась на солнышке, подтверждает она сама: «Когда солнце жаркое, луна ясная, веришь, Величие эпохи – с Аркадагом!».

Но на этом чудесапоэтической шизофрении не заканчиваются :

Когда ты давал благословление спортсменам,

Мне показалось, что над нами распростерлась

Пара крыльев Твоих, Аркадаг!»

И окончательно свидетельствуют о неполадках душевного здоровья Героя Туркменистана строки: «Даже зеленый ковер, по которому Ты ступаешь, счастья желает Тебе!»

И снова, и снова Гозель эксплуатирует образ океана: «Если мир – океан, ты в его объятьях», «Наделен ты океаном разума», «В книгах его – океан мудрости». «С неиссякаемой силой океана ты есть в первооснове и на гребне волны». То есть, по Шагулыевой, в начале было не Слово, а Гурбангулы Бердымухамедов? Круто…

Ну, а остальное уже так, мелочишка:

– Облик, что с годами все прекрасней

– Ты сам и мир Твой – украшение цветущего края

– Каждый день с тобой – праздник

– Достойна восхищения магия Твоя

– Ты – эликсир жизни

– Тверже гор на земле стоишь

– Во главе Аркадаг, словно солнца луч

– Ты сильный, как корпус дутара, Аркадаг

– Внимает Отчизна ему, внимает Вселенная

– В лучезарных глазах свет победы сияет

– Твоя улыбка годы продлевает

Много пишет Гозель и о главном коне Аркадага Акхане: «Если вздыбится он, Аркадаг к небесам взлетает...»

Ну что же: «Богу – Богово, кесарю – кесарево, Герою – героево. Каков Герой, такое и «героево»…

Наталья Шабунц

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