В России узбекский ученый впервые вывел цветной хлопок (видео)

Доктору сельскохозяйственных наук, профессору Ойбеку Кимсанбоеву впервые удалось вырастить на своем опытно-экспериментальном поле в Волгограде новый сорт цветного хлопчатника.

Как рассказал «Озодлику» 43-летний ученый Ойбек Кимсанбоев, в результате пятилетних исследований, проведенных в лаборатории и на опытно-экспериментальном поле в Волгоградской области России, ему удалось вырастить сорта хлопка цвета хаки, светло-кофейного, песочного, зеленого, Fiber Fox (лисьего цвета) и темно-бурого цвета.

В качестве доказательства своих слов, ученый предоставил редакции «Озодлика» видеозапись, на которой запечатлены новые сорта выращенного им цветного хлопчатника.

Исследования проводились учеными Волгоградского государственного аграрного университета в Центре прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника, который действует при данном вузе.

Напомним, что два года назад группе ученых Волгоградского государственного аграрного университета во главе с Ойбеком Кимсанбоевым удалось вывести уникальный ультраранний сорт хлопка, адаптированный под местные суровые северные климатические условия.

В чем польза цветного хлопка?

Ойбек Кимсанбоев говорит, что новый сорт цветного хлопчатника поможет в ближайшем будущем производить высококачественное хлопковое волокно.

– Это, во-первых, даст возможность в сегменте органического хлопка создавать сырье, отвечающее требованиям рынка. Во-вторых, это открытие позволит на основе естественной селекции запустить производство так называемых «умных тканей», – говорит Ойбек Кимсанбоев.

Открытие нового (цветного) сорта хлопчатника послужит снижению себестоимости хлопковой продукции, используемой в различных отраслях промышленности, считает ученый.

– К примеру, в производстве для покраски хлопка на один квадратный метр уходит два доллара. Это, если учитывать исключительно расходы на химическую краску. В данном случае я не считаю другие расходы, например, за воду и электричество, необходимые в процессе подготовки сырья, – говорит Кимсанбоев.

Ученый из Узбекистана уверен, что его новое научное открытие также принести пользу легкой промышленности, медицине и военной промышленности.

Ученый-селекционер

Ойбек Кимсанбоев окончил Ташкентский государственный аграрный университет в 1995 году.​

В 1998 году он стал кандидатом наук, в 2008-м – удостоился звания доктора наук.

Ученый из Узбекистана проводит свои научные исследования в Волгоградском государственном аграрном университете с 2013 года.

Россия не является страной, производящей хлопковое сырье.

Однако открытие узбекского ученого может помочь этой стране в будущем войти в список стран-производителей хлопка.