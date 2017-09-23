В Кыргызстане задержаны лица, планировавшие совершить теракт во время выборов

В городе Токмоке задержаны граждане, которые «намеревались совершить террористический акт в период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстан, тем самым осложнить общественно-политическую ситуацию в республике». Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По их данным, 21 сентября по санкции суда сотрудниками МВД КР и Государственного комитета национальной безопасности проведены совместные оперативно-следственные мероприятия. Проводился обыск в домах нескольких жителей города Токмок Чуйской области, в ходе которых обнаружено большое количество разной литературы экстремистского толка, кроме того выявлены факты незаконного хранения взрывных устройств и взрывчатых веществ (листовки, брошюры, книги, аудио- и видеоматериалы, граната РГД-5, обрез ружья и патроны).

По вышеуказанным выявленным фактам возбуждено уголовные дела по статье 299 («Возбуждение национальной, религиозной или межрегиональной вражды») и статье 241 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») Уголовного Кодекса КР.

Правоохранительные органы задержали троих лиц, подозреваемых в совершении преступления. Среди задержанных лиц ранее судимый за убийство 30-летний К.С., 32-летняя жительница Токмака Б.З., и гражданин 40-летний И.Б. Все указанные лица водворены в ИВС.

Назначены необходимые экспертизы. Начато расследование.

В настоящее время МВД Кыргызстана совместно с другими правоохранительными органами проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение любых правонарушений, включая провокации со стороны деструктивных элементов.