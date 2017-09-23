В некоторых регионах Казахстана выпал первый снег

В некоторых регионах Казахстана сегодня выпал хотя и мелкий, но все же первый снег, что является необычным явлением для сентября, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода). Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео, как выпал мелкий снег в некоторых городах на севере, на северо-востоке Казахстана. Мелкий снег пошел и в Астане, и в Караганде, которые находятся в центре страны.

Как сообщает агентство Тengrinews, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами будут дожди с переходом в мокрый снег. В западных областях страны также ожидается смена погоды. В выходные дни здесь местами пройдет дождь и понизится температура воздуха, говорится в прогнозе погоды.