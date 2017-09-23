Алишер Аминов: В рамках ныне действующей системы футбол в Узбекистане обречен и дальше «жить по понятиям»

12 сентября президентом узбекской Федерации футбола на безальтернативной основе был избран Умиджон Ахмаджонов, что стало причиной недовольства части футбольной общественности Узбекистана. На посту главы Федерации он сменил Мираброра Усманова.

Вице-президентами федерации стали: Очилбой Раматов, являющийся первым вице-премьером узбекского правительства, Пулат Бабаджанов, работающий министром внутренних дел республики, и Шоакрам Исраилов, который также является государственным чиновником – ректором Узбекского государственного института физической культуры.

7 сентября в Ташкенте также состоялась международная конференция на тему «Управление спортивными организациями в Узбекистане», основной темой обсуждения на которой стали проблемы узбекского спорта и футбола в целом.

На данной конференции участвовал также вице-президент «Института независимой экспертизы и права», экс-кандидат в президенты Российского футбольного союза Алишер Аминов, который любезно согласился ответить на вопросы Радио Озодлик о прошедших выборах в президенты Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) и нынешнем положении узбекского спорта.

«Озодлик»: Алишер Анатольевич, как нам известно, Вы были приглашены для участия на конференции по теме «Управление спортивными организациями в Узбекистане», которая прошла в Ташкенте 7 сентября.

Можете ли Вы дать оценку прошедшему мероприятию и какие выводы были сделаны по итогам обсуждения этого важного вопроса для узбекского спорта?

Алишер Аминов: Прежде всего, хотел бы поблагодарить информационный портал anhor.uz за хорошую организацию мероприятия. Я с удовольствием откликнулся на данное приглашение, так как Узбекистан является моей родиной, где я родился, получил образование и прошел определенные этапы своей футбольной карьеры, где моими учителями и наставниками были знаковые люди в сфере спорта и футбола. Я посчитал своим долгом внести определенный вклад и подготовил презентацию в виде основных системных проблем в узбекском футболе и свое видение развития футбольной отрасли в стране.

Несмотря на важность обсуждаемых государственных и спортивных проблем, в том числе в футболе, к сожалению, несмотря на приглашение организаторов ни руководство Федерации футбола Узбекистана, ни руководство профессиональных клубов и лиг, ни безальтернативный кандидат в президенты ФФУ не приняли участие на конференции.

На конференцию пришли только ветераны футбола и спорта, и один действующий игрок и два тренера ташкентского клуба «Локомотив».

Как я потом выяснил, прежнее руководство Федерации настоятельно не советовало членам ФФУ участвовать в столь важной для футбола дискуссии. Это говорит о том, что главные лица узбекского футбола пока еще не готовы открыто и гласно обсуждать проблемы и находить пути их решений.

Хотел отметить, что представители Госкомспорта Узбекистана и Узбекского государственного института физической культуры представили свою программу развития спорта, где были изложены основные направления работы основного спортивного государственного органа, а также направления подготовки профессиональных управленцев в сфере спорта.

Я благодарен за участие на конференции председателю Союза футболистов и тренеров России, члену Всемирной ассоциации профсоюзов – Владимиру Леонченко, который обозначил основную роль профсоюзов футболистов и тренеров, их активное участие в работе ФИФА, конфедерациях и национальных ассоциациях.

В свете решения недавнего постановления Узбекистана о привлечении спортсменов и звезд спорта в активную деятельность общественных спортивных организаций роль футболистов и тренеров в узбекском футболе должна быть определяющей, именно их позиция должна быть главной в работе ФФУ.

К сожалению, на сегодняшний день в узбекском футболе роль основных субъектов футбола является второстепенной, так как до сегодняшнего дня так и не созданы независимые ассоциации тренеров, игроков, арбитров, представителей детско-юношеского футбола и научно методического обеспечения. Именно основные субъекты футбола должны стать главными действующими лицами, при принятии ключевых решений ФФУ.

«Озодлик»: Какова роль государства в деятельности спортивных общественных федераций в Узбекистане, и в чем основные проблемы из взаимодействия?

Алишер Аминов: Это огромная проблема не только в Узбекистане, но и в других бывших странах СССР, когда государство старается определять кадровую и футбольную политику в общественных федерациях, фактически назначая государственных чиновников или руководителей государственных компаний.

В странах бывшего СССР существует множество серьезных системных проблем: противозаконное вмешательство государства в деятельность общественных федераций, отсутствие демократических выборов и конкуренции программ, отсутствие экономической модели и государственного финансирования профессиональных клубов, отсутствие спортивных результатов и медийного продукта, а также наличие коррупции.

«Озодлик»: Какие конкретно факты Вы можете привести в качестве примера по несоблюдению ФИФА своих норм и регламентов со стороны национальных ассоциаций?

Алишер Аминов: Одна из важнейших задач, которая стоит не только перед футболом Узбекистана, а фактически на всем постсоветском пространстве, является необходимость работы с теми юридическими «завалами», которые препятствуют нормальному функционирования футбольного хозяйства и не соответствуют требованиям ФИФА.

Ярким примером может служить скандальное дело, связанное с последними выборами президента РФС – Виталия Мутко, когда действующий министр спорта выдвигался в качестве президента Федерации, нарушив устав ФИФА, РФС, избирательный регламент ФИФА и РФС, а также этический кодекс ФИФА, избрался президентом РФС.

Суть его заключается в том, что по российскому закону «О спорте», 75% голосующие на конференциях в спортивных федерациях являются представителями региональных федераций и, исходя из этого же закона, Министерство спорта проводит аккредитацию этих федераций. Это очевидный конфликт интересов, не создаются равные условия для других кандидатов.

Еще 16 сентября 2016 года, за 7 дней до выборов в президенты РФС, я выступил в Цюрихе с докладом на мировом саммите по этике и коррупции в ФИФА и обосновал незаконность действий со стороны Мутко.

Мое заявление в юрисдикционные органы ФИФА было рассмотрено Комитетом по управлению и надзору за выборами во главе с известным португальским юристом, профессором Мадуро, на основании которого было вынесено решение о недопущении Мутко в Совет ФИФА.

Решение теперь уже бывшего главы Комитета ФИФА по управлению Мигеля Мадуро по запрету на выборах в Совет ФИФА Виталия Мутко вполне обосновано.

Но Комитет по управлению не имел полномочий выносить наказание, это решение в компетенции Комитета по этике ФИФА. Независимый от руководства ФИФА Комитет по этике на основании решения Комитета по управлению теперь просто обязан признать последние выборы в президенты РФС недействительными, и, соответственно применить санкцию к РФС и персонально к Мутко.

У Комитета по этике ФИФА нет никаких шансов оправдать Мутко, в противном случае новый президент ФИФА будет обвинен в применении двойных стандартов, не соблюдении норм ФИФА. И это окончательно подорвет репутацию мировой футбольной организации.

Как всем известно, профессор Мадуро уже выступил в британском парламентском Комитете по спорту по поводу того, что в период своей деятельности президент ФИФА Инфантино оказывал давления на Мадуро в решении по делу Мутко.

В то же время надо понимать, что в нынешних условиях руководство ФИФА вынуждено более бдительно следить за выборами национальных ассоциаций, за отчетами своих наблюдателей. К примеру, наблюдатель от ФИФА на последних выборах в президенты РФС, ведущий менеджер департамента национальных ассоциаций и развития Ева Паске после своего положительного отчета была уволена из ФИФА.

«Озодлик»: Можете ли Вы дать оценку прошедшим выборам на пост президента ФФУ? Почему члены Федерации футбола ФФУ и президент страны проигнорировали ветеранов футбола Узбекистана по вопросу о поддержке необходимых реформ и переносе выборов на более поздний срок?

Алишер Аминов: Футбол – народная игра, приватизировать общественную организацию не имеет право ни государство, ни государственные чиновники, ни представители бизнеса. Деятельность ФФУ не должна быть похожа на девушку легкого поведения и жить по принципу – «кто ее кормит, тот ее и танцует». Руководители и члены ФФУ не имеют никакого права нарушать основополагающие нормы ФИФА.

Приехав в Ташкент на конференцию, я узнал, что 12 сентября 2017 года должны были состояться выборы на пост президента ФФУ. Но, к моему удивлению, я обнаружил, что у ФФУ нет даже своего избирательного регламента и не создана избирательная комиссия. В Уставе ФФУ очень скупо прописана процедура выдвижения в президенты, но еще большим удивлением для меня стало отсутствие на сайте ФФУ информации о кандидатах и их предвыборных программах.

Предложение ветеранов футбола о переносе выборов в президенты ФФУ также было вполне обоснованным, они лишь предложили провести их открыто и гласно на демократической основе в соответствии с избирательным регламентом ФИФА.

Только в день конференции все члены ФФУ и футбольное сообщество узнали о безальтернативном кандидате. Если тысячи футбольных людей в Узбекистане, называющих себя профессионалами, не способны выдвинуть из своих рядов группу лидеров, которые могли бы конкурировать между собой на основе честных и демократичных выборов и были бы способны к эффективному управлению, то это следствие той многолетней вертикали, которая была выстроена прежним руководством ФФУ и оказала пагубное влияние на футбольное узбекское сообщество. Это говорит об аморфности и инертности всех субъектов футбола при принятии такого решения, как выборы в президенты ФФУ и его Исполком.

В свете последнего постановления президента Узбекистана прежний руководитель ФФУ просто обязан был начать исполнять данное Постановление, но на деле произошло все наоборот, со стороны руководства ФФУ было проигнорировано обращения ветеранов.

Озвученные на конференции вопросы взаимодействия государства с федерациями также требует более профессионального уровня деятельности аппарата президента страны. Настал тот момент, когда президенту Узбекистана просто необходим квалифицированный анализ состояния спорта и футбола, необходимо ввести статус отдельного советника по спорту, который и будет давать ему объективную и профессиональную оценку всех тех процессов, которые происходят в сфере спорта. Создание Государственного Совета по спорту при президенте позволит спортивному сообществу и государственной власти выработать совместные действия и находить общее понимание в развитии спорта.

«Озодлик»: Были ли нарушения норм ФИФА на последних выборах в президенты ФФУ и могут ли применены санкции в узбекской федерации?

Алишер Аминов: В соответствии со статьей 14 ныне действующей редакции Устава ФИФА, ассоциации-члены ФИФА обязаны:



– полностью соблюдать Устав, регламенты, директивы и решения органов ФИФА;

– осуществлять свою деятельность независимо и обеспечивать, чтобы никакие третьи лица не оказывали на нее влияние;

– полностью выполнять любые иные обязанности, вытекающие из Устава и иных регламентов ФИФА.



Нарушение указанных выше обязательств может повлечь применение санкций, указанных в Уставе ФИФА (п. 2 ст. 14 Устава).



В соответствии с преамбулой Избирательного кодекса ФИФА, организация выборов включает в себя, помимо прочего:

– изучение кандидатов;

– апелляции на решения Избиркома;

– публикацию официального списка кандидатов.

В этой связи, ассоциации должны обеспечить демократичность и прозрачность избирательной процедуры, в частности, они должны скрупулезно придерживаться Устава и регламентов ФИФА.



Стандартный избирательный кодекс ФИФА является инструкцией, которую ассоциации должны использовать при составлении своих избирательных кодексов.



В п. 1 ст. 2 Стандартного избирательного кодекса ФИФА прямо указано, что демократические принципы, транспарентность и публичность избирательного процесса должны соблюдаться без каких-либо исключений.



В этой связи:

– ассоциации должны принять избирательные регламенты в соответствии со Стандартным избирательным кодексом ФИФА;

– избирательные регламенты ассоциаций в обязательном порядке должны включать информацию о сроках и порядке опубликования финального листа кандидатов (ст. 2, п. 2, пп. «б»).



В соответствии с п. 3 ст. 11, список кандидатов должен быть опубликован.



В соответствии со ст. 13, список кандидатов должен быть направлен всем членам Генеральном ассамблеи заблаговременно (sufficientlylong).



Таким образом, Федерацией футбола Узбекистана допущены следующие нарушения:



Прямые нарушения:

– не утвержден локальный Избирательный регламент, отвечающий требованиям Стандартного избирательного кодекса ФИФА;

– не обеспечена заблаговременная публикация списка кандидатов.



Косвенные нарушения:

– не обеспечена демократичность избирательного процесса;

– не обеспечена транспарентность избирательного процесса;

– не обеспечена публичность избирательного процесса.



В соответствии с разделом G Стандартного избирательного кодекса ФИФА, неприменение ассоциацией принципов, изложенных в Кодексе, должно рассматриваться как серьезное нарушение требований ст. 13 Устава ФИФА (в действующей редакции Устава это статья 14) и вести к применению последствий, указанных в статье 14 Устава ФИФА (в настоящее время – статья 16).



ФИФА вправе признать выборы недействительными и/или назначить временную администрацию ассоциации (пункт 3).



ФИФА также вправе в любое время контролировать соблюдение Устава ФИФА и Стандартного избирательного кодекса ФИФА (пункт 2).



В соответствии со статьей 16 Устава ФИФА, Конгресс ФИФА вправе по представлению Совета ФИФА приостановить членство ассоциации, допустившей нарушение. Более того, Совет ФИФА вправе на основании собственного решениявременно и немедленно приостановить членство ассоциации, если допущено серьезное нарушение.

«Озодлик»: Как в таком случае руководство ФИФА должно оценивать проведенные выборы в президенты ФФУ и много ли аналогичных случаев наблюдается в национальных ассоциаций других стран?

Алишер Аминов: На повестке мирового футбола стоит главная системная проблема – от ФИФА требуется не только жесткий контроль за соблюдением своих норм и регламентов со стороны национальных ассоциаций, но и их совершенствование.

Как всем известно, 13 сентября 2017 года португальский юрист Мигель Мадуро, возглавлявший Комитет по управлению ФИФА уже представил свой доклад перед британским парламентским Комитетом по спорту.

Часть работы Мадуро в ФИФА состояла в том, чтобы проверять кандидатов на руководящие должности ФИФА, Конфедерации и национальные ассоциации, но не проработав и года, португалец был удален вместе с руководителями органов по расследованию этики и судебных органов ФИФА.

По иронии судьбы, он был нанят именно по инициативе нового президента ФИФА, в первую очередь, для повышения имиджа ФИФА, именно в период того глубокого кризиса и коррупции, который поставил организацию на колени.

Одним из главных мотивов удаления из ФИФА Мигеля Мадуро был связан с его решением о недопущении вхождения в совет ФИФА Виталия Мутко.

Еще 16 сентября 2016 года в Цюрихе, в штаб-квартире ФИФА на Мировом саммите по этике, в присутствии президента ФИФА, председателя Комитета по этике ФИФА, председателя Комитета по реформам ФИФА, генерального прокурора Швейцарии и членов Европарламента я выступил с докладом по теме: «Конфликт интересов, вмешательство государства и коррупции в спорте».

В своем докладе мне удалось аргументировано обосновать незаконность участия на выборах в президенты РФС экс-министра спорта Мутко, именно на основании моего заявления в Комиссию по расследованию Комитета по этике ФИФА португальский юрист не допустил Мутко в Совет ФИФА.

Хотел напомнить, что действующий президент РФС был выдвинут на пост президента РФС и выразил согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост президента РФС, не сложив с себя полномочия руководителя федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта – министра спорта РФ.

Однако, в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Устава ФИФА, уставы ассоциаций-членов ФИФА должны соответствовать принципам добросовестного и надлежащего управления и все ассоциации-члены ФИФА обязаны обеспечить наличие в своих уставах положений, относящихся к регулированию следующих вопросов:

– О соблюдении нейтралитета в вопросах политики и религии;

– О независимости и избегании любых форм политического вмешательства;

– Об избегании конфликта интересов в процессе принятия решений.

На основании вышеизложенного сам факт выдвижения действующего министра спорта РФ на пост президента РФС является очевидным нарушением Устава ФИФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Кодекса этики ФИФА, а также Устава РФС и Избирательного регламента РФС и сам факт выдвижения действующего министра спорта РФ на пост президента РФС создал очевидный конфликт интересов.

В середине сентября в Париже состоится совместная конференция всех трех изгнанных Инфантино руководителей юрисдикционных органов. По моему твердому убеждению, изгнанные руководители независимых Комитетов по этике и управлению теперь будет добиваться от руководство ФИФА принять следующие действия: признать очевидный факт нарушения норм ФИФА со стороны бывшего министра спорта РФ, вице-премьера РФ – Виталия Мутко и вынести решение уже нового состава Комитета по этике ФИФА о признании последних выборов в президенты РФС недействительными, наложив санкции персонально на Мутко и на РФС.

По сути, бывший руководитель Комитета по управлению ФИФА, профессор Мигель Мадуро вскрыл в ФИФА самый проблемный ящик пандоры, той блаттеровской понятийной идеологии, в которой и сформировался новый президент ФИФА.

О каких реформах может тогда идти речь, если в руководстве ФИФА все еще существует сеть старых блаттеровских птенцов, отчаянно пытающихся сохранить понятийную систему и готовых нарушать свои собственные правила в выборной системе в национальных ассоциациях и Конфедерациях.

У Инфантино был уникальный шанс изменить систему управления ФИФА, но как показало время, он оказался твердым продуктом своих наставников и это может послужить началу его конца.

​«Озодлик»: Какие нужны мотивы для запроса по изменению системы управления узбекским футболом, ведь за регулярные провалы национальной сборной Узбекистана руководство ФФУ, как показало время, не несет никакой ответственности?

Алишер Аминов: Не вертикаль в виде фактических назначенцев «сверху» должна управлять футболом, а представители, избранные футбольным сообществом и ее элитой.

Но, в очередной раз, прежний и теперь уже новый руководитель ФФУ указали унизительное место футбольному сообществу, назначив в руководство федерации еще и двух государственных чиновников с МВД и железных дорог.

Сложилась уникальная ситуация, когда судьбу самого популярного вида спорта определяют далекие от футбола люди и именно они наделяются неограниченной властью и не подконтрольны никакому внешнему аудитору финансовыми средствами.

Много ли пользы принесут такие «выборы», понимают ли меру своей ответственности прежний и новые руководители ФФУ, осуществляя воплощение централизованного циркуляра с очевидными нарушениями норм ФИФА.

«Озодлик»: Зачем вообще нужен весь этот позор – без конкуренции программ, без открытых дебатов, без альтернативных кандидатов, с унижением всех членов ФФУ, которых делегировали тысячи детских тренеров и специалисты в сфере футбола со всей страны. Возможны ли после таких «выборов» какие-либо серьезные изменения в системе организации, управления и развития?

Алишер Аминов: Надо признать, что при таком подходе узбекский футбол имеет все основания для продолжения стагнации и деградации, а значит не стоит ожидать никаких результатов от сборных команд и клубов, а значит, не стоит и мне приезжать в Ташкент со специалистами и узбекской футбольной общественностью разрабатывать и реализовывать новую программу развития футбола в стране.

Ведь темпы мирового футбола чрезвычайно высоки и узбекский футбол не только не успевает за ними, но имеет все основания безнадежно отстать.

«Озодлик»: Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов в своем интервью заявил о наличии договорных матчей в чемпионате Узбекистана, но профильный руководитель комиссии по договорным матчам ФФУ Ахрол Иноятов был крайне удивлен заявлением Ахмедова. Как в таком случае эффективно бороться с коррупцией в узбекском футболе?

Алишер Аминов: Создавая абсурдный комитет по договорным матчам Федерация футбола Узбекистана не только не борется с коррупцией, но и всеми средствами покрывает ее и именно такие, как Ахрол Иноятов имеют все возможности сливать информацию преступникам.

В тех странах, где эффективно боролись с коррупцией, возбуждались уголовные дела и доводились до суда не по инициативе руководителей футбольных федераций, а непосредственно правоохранительными органами, которые активно использовали внедрение агентуры и прочие

технические средства.

Правоохранительным органам Узбекистана должно быть вменено в обязанность, ничего не согласовывая с ФФУ, самостоятельно, на основе «Закона об оперативно-розыскной деятельности» активно работать по выявлению футбольных коррупционеров, но до сегодняшнего дня они этого делать просто не в состоянии.

Бесконтрольные траты государства на профессиональные клубы, на подкуп арбитров и игроков осуществляют именно менеджеры клубов с государственным участием. В таком случае для выявления фактов коррупции необходимо ставить прослушивающие устройства непосредственно в кабинеты руководителей государственных компаний и областей, именно они принимают решение о выделении средствсвоим футбольным менеджерам на коррупцию.

Но, к сожалению, победить проказу в условиях властной вертикали может только президент Узбекистана и начинать расследования надо, прежде всего, с Мираброра Усманова, именно он все последние 12 лет находился вне зоны влияния правоохранительных органов.

Никто не может ответить на вполне простые вопросы, почему не было проведено тщательное расследование по финансово-хозяйственной деятельности срочно закрытого Центра подготовки сборных команд? Почему члены ФФУ позволяли Усманову осуществлять свою деятельность без подробных финансовых отчетов, почему на сайте ФФУ отсутствует информация по деятельности ревизионной комиссии и отчета независимого аудита?

Сколько налоговых льгот было получено Усмановым за счет футбола для своих сахарных заводов, сколько реально было потрачено средств налогоплательщиков на футбол, на какие цели они ушли, в каком объеме, с кем согласовывались и где утверждались?

Ответы на все эти вопросы найти пока невозможно, потому что в рамках ныне действующей системы футбол в Узбекистане обречен и дальше «жить по понятиям».

В узбекском футболе, как выясняется, просто огромный дефицит чистоплотных людей и именно это группа лиц, которая пришла в футбол из различных сфер и привела отрасль к деградации, привнесла свои нравы и порядки. Так называемая «футбольная семья» и дальше продолжает давать «ярлык на княжение».

«Озодлик»: Алишер Анатольевич, спасибо за интервью.

Беседовал журналист Радио Озодлик в Москве Умидбек Бобоматов