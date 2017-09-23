Мирзияев предложил открыть в Узбекистане представительство Верховного комиссара ООН по правам человека

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе своей поездки в Америку озвучил инициативу о проведении Азиатского форума по правам человека в Самарканде.

Об этом накануне на заседании Международного пресс-клуба рассказал директор Национального центра по правам человека (НЦПЧ) Акмаль Саидов, передает Podrobno.uz.

По словам Саидова, такое предложение узбекский лидер сделал на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном. Инициатива прозвучала в связи с 70-летием (в 2018 году – Ред.) принятия Всеобщей декларации прав человека.

В данном контексте глава НЦПЧ отметил, что раньше по сложившемуся стереотипу закрытость Узбекистана больше всего показывала правозащитная сфера. Сегодня же ситуация переломилась.

«Сейчас Узбекистан не в позиции обороняющегося: раньше нас критиковали, мы оборонялись и отвечали. А сегодня Узбекистан выходит с инициативами в области прав человека не только национального уровня, но и глобального масштаба», – отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что президент выступил еще с одной инициативой в этой сфере, предложив открыть в Узбекистане официальное представительство Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы наладить самые прямые связи.

Все это, по словам Саидова, говорит о том, что Узбекистан становится открытой, равной и конструктивной страной, которая готова обсуждать самые щепетильные вопросы, касающиеся прав человека.

В свою очередь другой спикер заседания МПК первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев по этому поводу процитировал Верховного комиссара ООН по правам человека. Проведение такого форума, сказал Сафаев, по мнению аль-Хусейна будет иметь значение не только для Центральной Азии и Азиатского континента в целом. Эта инициатива будет иметь глобальное значение, потому что позволит по-новому взглянуть на ситуацию с правами человека и определить новые подходы, сообщает интернет-издание.

Представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Ташкенте было открыто в 1993 году. Однако в 2006 году власти Узбекистана потребовали от УВКБ ООН покинуть страну в течение месяца.