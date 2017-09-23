В Кыргызстане призывают принять меры «по фактам незаконной агитации»

В Кыргызстане движение «За честные выборы», состоящее из политиков, государственных и общественных деятелей, направило обращение к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, председателю ЦИК Нуржан Шайлдабековой и премьер-министру Сапару Исакову с просьбой принять меры по фактам незаконной агитации.

Как рассказал Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) член движения, бывший депутат парламента Равшан Жээнбеков, в обращении отмечается, что публичная поддержка бывшим муфтием страны, членом Совета улемов Кыргызстана Чубаком Жалиловым кандидата от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Сооронбая Жээнбекова является незаконной. 20 сентября в Интернете появилось видео, где Жалилов призывает проголосовать на выборах за кандидата Жээнбекова.

В своем обращении движение также просит принять меры по факту поддержки кандидата от СДПК вице-премьером Дуйшенбеком Зилалиевым. 19 сентября во время встречи с активом Баткенской области Зилалиев заявил, что поддержит кандидата от власти. В комментариях он сказал, что выражал свое личное мнение.

21 сентября премьер-министр Сапар Исаков объявил замечание Зилалиеву «за выражение своего личного предпочтения одному из кандидатов» и поручил возложить обязанности председателя Республиканского штаба по выборам на заместителя премьер-министра Темира Джумакадырова.

Согласно законодательству Кыргызстана, представители религиозных организаций и работники госорганов не имеют права проводить агитацию. Выборы президента назначены на 15 октября. Зарегистрировано 13 кандидатов.