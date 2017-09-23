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Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы

Михаил Саакашвили выступает перед журналистами в Киеве. 19 сентября 2017 года.

Суд во Львовской области Украины признал бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов).

Политик на заседании суда не присутствовал. Как передает агентство «Интерфакс-Украина», Саакашвили проводил встречи в Черкасской области.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.

10 сентября политик при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу.

12 сентября украинские власти передали Саакашвили вызов в суд Львовской области.

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