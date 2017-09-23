В Кремле отвергли подозрения в причастности к рекламе в Facebook'е

В Кремле отвергли подозрения относительно причастности Москвы к рекламным объявлениям на страницах Facebook'а в период президентской кампании в США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, заявил, что российская сторона не имеет к таким объявлениям никакого отношения. Президент США Дональд Трамп заявил репортерам, что связанная с Россией реклама – это «обман». Трамп написал в Twitter’e: «Мистификации вокруг России продолжаются – теперь это реклама в Facebook'е».

Накануне глава и основатель Facebook'а Марк Цукерберг выступил с заявлением о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В своем видеообращении Цукерберг напомнил о сотрудничестве компании с Конгрессом США по делу о возможном российском вмешательстве в прошлогодние выборы. По словам Цукерберга, социальная сеть не может полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в выборы в других странах. Однако Facebook намерен предпринять ряд шагов для обеспечения честности выборов.

Основатель соцсети подчеркнул, что компания продолжит собственное расследование «российского следа». Он подтвердил, что специалисты глубоко изучают механизмы, которые использовали злоумышленники для влияния на ход выборов.

Цукерберг сообщил, что Facebook сделает политическую рекламу более прозрачной. Пользователям будет доступна полная информация о рекламодателях и их покупках.