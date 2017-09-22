ФИФА предоставит Федерации футбола Узбекистана $5 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) 5 млн долларов в рамках программы «Форвард». Об этом стало известно во время переговоров главы ФФУ Умида Ахмаджонова с президентом ФИФА Джанни Инфантино, которые прошли 21 сентября в Цюрихе.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФФУ, из выделяемой суммы 3,5 млн долларов будут переведены до конца 2018 года, а 1,5 млн – в 2019 году.

Согласно достигнутому с ФИФА соглашению, средства должны быть направлены на такие мероприятия, как ведение деятельности федерации, административно-управленческую деятельность, проведение республиканских соревнований, улучшение работы веб-сайта и другие.