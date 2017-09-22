Назарбаев: Экономика Алматы в пять раз превосходит ВВП Кыргызстана и Таджикистана

Алматы сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам рабочей поездки по этому городу, сообщает официальный сайт Акорды.

Глава Казахстана отметил, что за годы независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений.

«По представленным мне данным, сегодня объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом», – сказал он, добавив, что сейчас Алматы является донором республиканского бюджета и демонстрирует лучшие показатели малого и среднего бизнеса по всей республике.

По итогам 2016 года ВВП Кыргызстана составил 458 млрд сомов или около 6,6 млрд долларов. Показатель ВВП Кыргызстана остается самым низким среди стран ЕАЭС.