В Стамбуле найдены мертвыми сирийская оппозиционная активистка и ее дочь

Действовавшая из Турции сирийская активистка и ее дочь, журналист по профессии, найдены мертвыми в своей квартире в азиатской части Стамбула, на телах обнаружены ножевые ранения. Государственное новостное агентство Турции Anadolu сообщает, что тела 60-летней Аруба Баракат и ее 22-летней дочери Халы Баракат были обнаружены вечером 21 сентября после того, как их знакомые сообщили полиции, что днем ранее журналистка не появилась на работе.

Ряд других турецких СМИ сообщает, что Аруба Баракат занималась расследованием предполагаемых фактов пыток в тюрьмах, управляемых сирийским правительством. Сирийские оппозиционные активисты говорят, что Аруба Баракат была членом «Сирийского национального совета» – базирующейся в Стамбуле умеренной оппозиционной группы, которая была сформирована в августе 2011 года и выступает против правительства президента Сирии Башара Асада. Ее дочь была журналистом, которая работала на новостной сайт сирийской оппозиции Orient news.

Курдские националисты Сирии ранее обвинили «Сирийский национальный совет» в том, что он находится под чрезмерным влиянием турецких властей. Западные эксперты охарактеризовали эту организацию в качестве канала для привлечения из зарубежья денежных средств и вооружения для последующего распределения среди действующих разрозненно оппозиционных групп Сирии.