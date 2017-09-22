Узбекистан увеличит поток туристов из США

В ходе пребывания в Нью-Йорке делегация Госкомтуризма встретилась с президентом «Skal International» М.Бегичем и директором компании «Primapact» А.Хейсом, сообщает пресс-служба комитета.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты двустороннего сотрудничества. В частности, была достигнута договоренность о рассмотрении проведения компаниями соответствующих исследований в области маркетинга и дальнейшего развития туризма в Узбекистане. При этом «Primapact» разработает конкретные рекомендации и предложения по увеличению турпотока из США в Узбекистан.

«Skal International» и «Primapact» – международные компании, ведущие разновекторную деятельность в сфере туризма. Основным направлением работы является проведение исследований в области туризма, формирование стратегии развития туристической отрасли в национальном масштабе. На сегодняшний день «Skal International» насчитывает более 17 000 членов в 89 странах мира.

Раннее также делегацией был подписан меморандум с Ассоциацией туроператоров США об увеличении потока туристов в Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

Кроме того, узбекской стороной было передано приглашение посетить Узбекистан в период работы ташкентской международной туристической ярмарки «Туризм на Шелковом пути» 3-5 октября и международной узбекской туристической выставки «Мир отдыха» в апреле 2018 года в целях ознакомления американских партнеров с туристическим потенциалом страны.

По итогам встречи стороны высказали взаимные намерения приложить необходимые усилия по углублению двустороннего сотрудничества.