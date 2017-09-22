В Москве заявляют о грубых нарушениях прав задержанных у ТЦ «Москва» таджиков (видео)

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в МВД РФ с просьбой провести проверку по факту избиения гражданина Таджикистана в торговом центре «Москва» на юго-востоке столицы и последовавшими за ним массовыми задержаниями граждан этой республики, сообщает ТАСС.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Денис Набиуллин сообщил агентству о том, что правозащитники осуществили проверку ОВД «Люблино» на предмет соблюдения прав задержанных граждан Таджикистана. «В ходе проверки были выявлены нарушения прав задержанных. ОВД переполнено, 22 человека там содержатся уже сутки, при этом им не предоставляется питание. Кроме того, мы обнаружили еще 20 доставленных в ОВД граждан Таджикистана, которые уже не помещаются в камеры и находятся просто в холле отдела полиции», – рассказал агентству ТАСС Денис Набиуллин.

По его словам, некоторые задержанные утверждают, что не имели никакого отношения к инциденту у торгового центра «Москва». «Их задержали на рынке «Садовод» и, как они сами утверждают, просто по факту наличия паспорта Таджикистана», – говорит член ОНК.

Вечером 20 сентября на Тихорецком бульваре в Москве прошли массовые волнения с участием работников торгового центра «Москва» – граждан Таджикистана и сотрудников ЧОПа. Поводом послужила информация об избиении и смерти 27-летнего грузчика Навруза Зикирова.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что патрульные столичной полиции и бойцы Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили массовую драку. В течение ночи задержали более 200 человек города Москвы, в основном мигрантов.