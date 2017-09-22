Министр Северной Кореи: можем рассмотреть испытание бомбы над Тихим океаном

Пхеньян может провести испытания водородной бомбы над Тихим океаном, заявил в четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо.

Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Ренхап, во время разговора с журналистами Ли Ен Хо предположил, что Пхеньян может ответить взрывом водородной бомбы на предупреждение президента США Дональда Трампа о том, что Северная Корея будет уничтожена в случае нападения на США или их союзников, сделанное во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Быть может, мы рассмотрим проведение исторического испытания водородной бомбы над Тихим океаном», – заявил министр иностранных дел, оговорившись, что он не знает, что планирует северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как отмечает американская газета Wall Street Journal, это заявление представляет собой значительную эскалацию уровня угроз со стороны Пхеньяна, который уже провел два запуска ракет средней дальности над Тихим океаном и заявил об успешном испытании водородной бомбы.