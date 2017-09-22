Азербайджан и ЕС обсудят новое соглашение о партнерстве

Официальные лица Азербайджана и Европейского союза обсудят 29 сентября проект нового соглашения о партнерстве между Баку и Брюсселем, сказал журналистам 21 сентября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев. Переговоры пройдут также в октябре и, возможно, в ноябре, добавил вице-министр, сказав, что новое соглашение будет включать такие вопросы, как «независимость Азербайджана, суверенитет, территориальную целостность и безопасность границ».

Мамедгулиев отметил, что он не уверен в том, что соглашение о партнерстве между Азербайджаном и ЕС будет подписано до конца 2017 года, поскольку в ряде аспектов стороны придерживаются различных позиций.

Программа ЕС «Восточное партнерство», начатая в 2009 году, охватывает шесть стран бывшего СССР – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Грузия, Молдова и Украина вышли за рамки соглашений о партнерстве и уже подписали соглашения об ассоциации с ЕС. Азербайджанские власти отказались от аналогичного соглашения с Евросоюзом в 2016 году, заявив, что предпочитают сотрудничать отдельно с ЕС и государствами-членами Евросоюза.