Новый лидер Пакистана подверг критике американскую политику

Новоизбранный премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, состоявшемся 21 сентября, отверг новую американскую военную стратегию по Афганистану, отметив при этом рост в регионе экономической роли Китая.

Одной из важных составляющих недавно представленной новой стратегии Белого дома по противодействию движению «Талибан» в Афганистане стала угроза прекратить гуманитарные поставки в Пакистан и оказание другой поддержки в случае отказа Исламабада закрыть действующие, по утверждениям американских властей, на территории Пакистана «прибежища» боевиков «Талибана».

– «Прибежища» «Талибана» расположены не в Пакистане, а на обширных территориях в Афганистане, контролируемых «Талибаном», – сказал Аббаси. Он вновь повторил заявление Исламабада о том, что Пакистан не намерен служить козлом отпущения.

Аббаси сказал также о готовности Исламабада к сотрудничеству с Кабулом в вопросе «прекращения всех приграничных атак» и намерении продолжать внутри Пакистана войну против террористов, в ходе которой, по его словам, ценою жизней тысяч мирных граждан и военных населенные племенами районы Пакистана «практически полностью очищены от вооруженных группировок». «К чему Пакистан не готов, так это к афганской войне на пакистанской земле. Не можем мы одобрить и любую неудачную стратегию, которая продлит и усилит страдания населения Афганистана и Пакистана», – сказал он.