Компания Telia выплатит штраф почти в миллиард долларов за взятки в Узбекистане

Шведская телекоммуникационная компания Telia (бывшая TeliaSonera), работающей в Узбекистане под брендом Ucell, заплатит в США штраф в размере 965 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии, связанные с расследованием ее коррупционных сделок в Узбекистане. Как пишет Bloomberg, такое соглашение было достигнуто в ходе прошедшего в четверг судебного заседания в Нью-Йорке.

Компания Telia выплатит американскому Минюсту 548 миллионов долларов США из общего штрафа на сумму 965 миллионов долларов, оставшиеся 417 миллионов – Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Половину суммы штрафа, которая будет выплачена Минюсту США, передадут прокуратуре Нидерландов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США поделится с полученным от шведской телекоммуникационной компании штрафом с прокуратурой Швеции.

​Антикоррупционное расследование в США и других странах Европы было возбуждено против оператора Telia после того, как в 2014 году Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заподозрили компанию в незаконных выплатах структурам, близким к Гульнаре Каримовой, старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Вслед за начавшимся расследованием были заморожены более 850 миллионов долларов шведской компании, которые хранились на банковских счетах в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге.

Антикоррупционное расследование было возбуждено не только против компании Telia, но и против операторов VimpelCom Ltd. и Mobile TeleSystems.

В феврале 2016 года VimpelCom согласился выплатить 795 миллионов долларов властям США и Нидерландов для урегулирования претензий, связанных с обвинениями в коррупции в Узбекистане.

​Как стало известно в суде, шведская телекоммуникационная компания Telia с 2007-го по 2010 год перечислила несколько миллионов долларов компании Takilant, которая, по данным следствия, принадлежала Гульнаре Каримовой. Как заявили прокуроры, телекоммуникационные компании давали взятки президентской дочери, чтобы получить лицензии доступа на местный рынок связи в Узбекистане для своих дочерних операторов.

​Согласно соглашению, достигнутому между Telia и Минюстом США, в течение последующих трех лет шведская компания будет сотрудничать со следствием по антикоррупционному делу и поможет в привлечении отдельных лиц к уголовной ответственности.

«Сегодняшнее соглашение закроет печальную страницу в истории компании Telia», – сказал исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд.