Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве к 2021 году нефтепровода Шымкент-Джизак

Казахстан и Узбекистан договорились о строительстве и сдаче в эксплуатацию к 2021 году магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак мощностью 5 млн тонн в год, передает информагентство «Казинформ» со ссылкой на рамочное соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики.

В частности, согласно документу, стороны будут способствовать созданию благоприятных условий в реализации планов уполномоченных организаций по строительству и сдаче в эксплуатацию нефтепровода Шымкент-Джизак мощностью 5 млн тонн в год к 2021 году.

Как поясняется, проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация нефтепровода Шымкент-Джизак будут осуществляться уполномоченными организациями каждой на территории своего соответствующего государства на условиях, согласованных уполномоченными организациями. При этом стороны согласны обеспечить свои уполномоченные организации необходимыми полномочиями, разрешениями и лицензиями на проектирование, строительство и эксплуатацию нефтепровода Шымкент-Джизак.