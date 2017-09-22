За каждым зарубежным журналистом на Ашхабадских играх следят по два «гида»

В Ашхабаде продолжаются V-Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Организаторы игр пригласили очень много зарубежных журналистов для освещения мероприятия. Но кроме того, что у некоторых из приглашенных журналистов впоследствии отозвали выданную ранее аккредитацию, за теми, кому разрешили въехать в страну, неустанно наблюдают.

Один из зарубежных журналистов, говоривший с «Азатлыком» (Туркменской редакцией Радио Свобода) на условиях анонимности, рассказал о том, что большинству зарубежных журналистов также не разрешают делать видео и фотоснимки соревнований, объясняя это отсутствием у них прав на съемку.

Представитель западного СМИ рассказал, что к каждому журналисту прикреплены двое гидов, которые не скрывают, что должны три раза в день отчитываться перед своими кураторами из Комитета национальной безопасности Туркменистана.

«У меня два гида, они почти всегда со мной. Это было одним из условий, которые нам поставили сразу по приезде в Ашхабад. Я не могу передвигаться самостоятельно, они должны все время находиться со мной. Они мне сказали, что у них такие инструкции. Они также не скрывают, что должны отчитываться перед кураторами три раза в день. Эти гиды – двое молодых ребят – девушка и парень, как они сами рассказали, студенты местных университетов», – говорит журналист.

Он также говорит, кроме того, что зарубежные журналисты не могут выезжать за пределы Ашхабада, им не разрешают ездить, куда они пожелают. По словам журналиста, территория спортивных объектов, где проходят соревнования, просто кишит полицейскими и уборщиками.

Также стоит отметить, что у нескольких зарубежных СМИ, в том числе таких как The Guardian, Associated Press и нескольких других были отозваны ранее выданные аккредитации с формулировкой «из-за чрезвычайно повышенного интереса». «Азатлык» также подавал заявление на аккредитацию, но так ее и не дождался.