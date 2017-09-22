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Новости

В ООН создадут группу экспертов по сбору информации о преступлениях «ИГ»

Руины взорванного храма в окрестностях Мосула, Ирак.

В ООН учредили специальную группу экспертов, которая будет собирать информацию о преступлениях террористической организации «Исламское государство» в Ираке.

Проект соответствующей резолюции подготовила Великобритания совместно с иракскими властями. Документ единогласно поддержали 15 государств, включая Россию.

В экспертную группу войдут как иракские, так и международные криминалисты. Возглавит комиссию спецсоветник генерального секретаря ООН. Эксперты будут собирать и хранить доказательства о преступлениях джихадистов против человечности.

Под контролем «Исламского государства» до сих пор остаются несколько селений в центральном и западном Ираке. В последние месяцы джихадисты потерпели несколько поражений и территориальных потерь.

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