Через КПП «Баймак» на кыргызско-узбекской границе ежедневно проходят более 500 человек

После полного открытия пункта пропуска «Баймак» в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области через КПП ежедневно проходят более 500 человек.

По данным Госпограничной службы, через этот пункт разрешается пропуск лиц и легковых автомобилей. Грузовым автомобилям проезд запрещен. Вес ручного багажа граждан не должен превышать 5 кг.

КПП работает с 8 до 18 часов. Пункт пропуска «Баймак» расположен на границе Ала-Букинского района Кыргызстана и Касан-Сайского района Узбекистана.

16 сентября постановлением премьер-министра Сапара Исакова «Баймак-автодорожный» возобновил свою работу в упрощенном порядке. Однако по просьбе узбекской стороны из-за технического ремонта временно КПП был закрыт. В упрощенном режиме пункт открылся 19 сентября.