В Таджикистане предлагают запретить традиционный плач на похоронах

В таджикском обществе бурно обсуждают недавно установленный порядок проведения похорон и соблюдения траура.

Отныне на траурных мероприятиях запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать на себе одежду и волосы, царапать лицо и приглашать профессиональную плакальщицу. Родным усопшего разрешается плакать, ​но негромко, ​пишет Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

Порядок проведения траурных церемоний определил Комитет по делам религий совместно с Советом улемов и Центром исламоведения Таджикистана. Пока документ носит рекомендательный характер, но в случае внесения поправок в закон страны о регулировании традиций и обрядов, порядок станет обязательным к соблюдению.

Пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким сказал, что основной целью нововведения является урегулирование траурных церемоний и поминальных мероприятий.

Обязанности могильщика и человека, который омывает тело покойного, производятся родными покойного в присутствии уполномоченных лиц на местах. Нельзя также оставаться в доме усопшего на ночь, за исключением детей и близких родственников. Женщинам разрешается носить траурную одежду синего цвета, а вот черные одеяния теперь под запретом.