В Кыргызстане осужденному экс-депутату не разрешили поехать на похороны отца

Верховный суд Кыргызстана и Госслужба исполнения наказаний не разрешили осужденному экс-депутату парламента Садыру Жапарову поехать на похороны отца. Об этом «Азаттыку» рассказала супруга политика Айгуль Жапарова.

Отец Садыра Жапарова скончался в возрасте 84 лет 20 сентября. Его похороны пройдут 22 сентября в родном селе Кенсуу Тюпского района.

На заседании парламента 21 сентября депутат Талант Мамытов призвал разрешить Жапарову съездить на похороны и попросил спикера Чыныбая Турсунбекова дать протокольное поручение об этом.

3 августа Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-депутата Садыра Жапарова к 11 с половиной годам заключения в колонии усиленного режима. 15 сентября городской суд оставил в силе приговор первой инстанции. Садыра Жапарова обвиняли в организации митингов, которые прошли осенью 2013 года в Иссык-Кульской области, и взятии в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Сам Эмильбек Каптагаев обратился в Бишкекский городской суд с просьбой оправдать Садыра Жапарова. В своем заявлении экс-губернатор Иссык-Кульской области указал, что решение райсуда вынесено бездоказательно.

Пока шел судебный процесс, Садыр Жапаров подал заявление о намерении баллотироваться в президенты, но 10 августа Центральная избирательная комиссия приняла решение отстранить его от участия в выборах.