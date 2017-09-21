Турция, Иран и Ирак грозят «контрмерами» в связи с референдумом курдов

Турция, Иран и Ирак пригрозили принять неуточненные «меры противодействия» в случае, если лидеры иракских курдов не откажутся от планов по проведению референдума о независимости. 20 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел трех этих государств. Эта встреча прошла в преддверии запланированного на 25 сентября референдума, не носящего юридически обязывающего характера.

В совместной декларации, опубликованной МИД Турции, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф вновь подтвердили приверженность своих стран территориальной целостности Ирака и то, что они «безоговорочно против» проведения этого референдума.

Курдские лидеры планируют провести голосование 25 сентября в полуавтономной курдской области Ирака и в сопредельных с ней районах, несмотря на протест со стороны Багдада и международной общественности.

Иран и Турция и ранее категорически выступили против данного референдума на фоне опасений о том, что это может придать решимости проживающим в них курдским меньшинствам в идее отделения от территории.

Согласно этому заявлению, главы МИД Турции, Ирана и Ирака договорились «рассмотреть вопрос принятия совместно мер противодействия», а запланированное голосование названо ими «неконституционным».

Они заявили, что запланированный референдум не принесет пользы ни курдам, ни Ираку и поставит «под большую угрозу» достижения Ирака в противодействии экстремистской группировке «Исламское государство».