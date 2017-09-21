Глава МИД Северной Кореи назвал речь Трампа в ООН «собачьим лаем»

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо сравнил президента США Дональда Трампа с «лающей собакой» после того, как в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Трамп предупредил, что «полностью уничтожит» Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

Ри Йонг Хо назвал выступление Трампа «звуками собачьего лая». Выступая перед журналистами в Нью-Йорке перед отелем возле штаб-квартиры ООН, глава МИД Северной Кореи напомнил корейскую поговорку: «Даже когда собаки лают, парад продолжается». «Если [Трамп] думал удивить нас собачьим лаем, он явно размечтался», – сказал глава северокорейской дипломатии. Отвечая на вопрос журналистов о том, что он думает насчет того, что Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «ракетоносцем», Ри ответил: «Мне жаль его помощников».

Ранее Южная Корея утвердила план помощи Северной Корее на сумму восемь миллионов долларов. В Сеуле заявили, что план нацелен на отправку продовольствия для детей и беременных женщин на сумму 4,5 миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу и вакцины против СПИДа и лекарственных средств на сумму 3,5 миллиона долларов через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Министр по вопросам объединения Южной Кореи заявил, что его страна будет оказывать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с плохими условиями, в которых там находятся дети и беременные женщины.

Региональный директор ЮНИСЕФ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Карин Хулшоф заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются северокорейские дети, «слишком реальны». «Сегодня мы оцениваем, что около 200 тысяч детей страдают от острого недоедания, находятся перед риском смерти», – сказала Хулшоф. «Продовольствие и основные медикаменты для лечения маленьких детей являются остро дефицитными в Северной Корее», – уточнила она.

Северная Корея провела свое шестое и крупнейшее ядерное испытание 3 сентября и запустила в этом году множество ракет, в том числе две межконтинентальные баллистические ракеты и две другие ракеты, которые пролетели над Японией.