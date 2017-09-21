На газоперерабатывающем заводе в Узбекистане прогремел взрыв: есть жертвы

В результате взрыва, который произошел 20 сентября в производственном цехе Мубарекского газоперерабатывающего завода в Кашкадарьинской области Узбекистана, погибли по меньшей мере три человека, еще один – госпитализирован из-за отравления газом. Как сообщили «Озодлику» очевидцы произошедшего, погибшие и пострадавший были рабочими завода, которые проводили монтажно-ремонтные работы в 18-м цехе, в котором произошел взрыв. Создана правительственная комиссия по изучению причин, приведших к взрыву на заводе.

Как рассказали «Озодлику» очевидцы произошедшего, взрыв произошел 20 сентября, в 14:20 по местному времени, в 18-м цехе завода. Причины взрыва до сих пор не установлены.

Один из рабочих завода, попросивший нашу редакцию не разглашать его имени, сообщил, что по одной из версий причиной взрыва могло стать несоблюдение правил техники безопасности:

– В 18-м цехе взорвалось сооружение, с помощью которого получают пропан-бутан из состава метанового газа. На месте погибли начальник этого сооружения, слесарь и оператор. Еще один рабочий отравился газом и был госпитализирован. Говорят, что взрыв произошел из-за того, что эти рабочие не соблюдали правила техники безопасности, – говорит «Озодлику» один из рабочих Мубарекского газоперерабатывающего завода.

Репортер нашего радио связался с руководством предприятия, чтобы получить другие подробности взрыва в одном из цехов Мубарекского газоперерабатыюващего завода.

Собеседник, представившийся помощником директора завода Шермата Шамсиева назвал произошедший 20 сентября взрыв несчастным случаем. По его словам, правительственная комиссия ведет расследование причин и обстоятельств трагедии.

​– Я не могу ничего больше добавить, так как ведется расследование, – сказал он репортеру «Озодлика».

Вместе с тем, чиновник добавил, что семьям погибших рабочих будет оказана материальная и моральная помощь.

Пресс-служба Национальной холдинговой компании « Узбекнефтегаз» не обнародовала никакой информации о взрыве в Мубарекском газоперерабатывающем заводе. .

Как приводится на сайте завода, в Мубарекском газоперерабатывающем заводе, который был построен в 1972 году в Кашкадарьинской области Узбекистана, работает более 4 тысяч человек.

На сегодняшний день предприятие обладает мощностями по очистке и осушке 33,5 миллиардов кубометров природного газа в год, производству 186 тысяч тонн стабильного конденсата и 258 тысяч тонн сжиженного газа.



Несмотря на взрыв 20 сентября, по словам источников «Озодлика», завод продолжает работу.

На промышленных предприятиях в Узбекистане часто происходят пожары или взрывы из-за неисправности технического оборудования и не соблюдения правил техники безопасности.

В феврале этого года в результате взрыва на заводе по производству химических удобрений АО «Ферганаазот» погибли шесть человек, один человек был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В январе 2016 года в результате пожара, который произошел на асфальтовом заводе в городе Термезе, погибли два человека, шестеро были госпитализированы с ожоговыми ранениями. ​

В 2013 и 2015 годах на одном из крупнейших в Узбекистане предприятий по производству аммиака и карбамида «Навоиазот» в Навоийской области произошло два взрыва.

В результате взрыва в 2013 году погибли около десяти рабочих «Навоиазота».