В Москве гражданин Узбекистана анально и орально изнасиловал приятеля из Кыргызстана
В полицию Москвы с заявлением об изнасиловании обратился 24-летний уроженец Кыргызстана, который сообщил стражам правопорядка, что в ночь на 17 сентября над ним надругался приятель из Узбекистана, сообщает интернет-издание ПолитЭксперт.
По словам пострадавшего, он встретил злоумышленника в районе метр «Планерная». Мужчина несколько раз ударил свою жертву по голове и телу, после чего под угрозой убийства или продолжения избиения, изнасиловал анально и орально.
В настоящее время сотрудники столичных правоохранительных органов проводят проверку всех деталей происшествия. Сообщается, что подозреваемый объявлен в розыск, после чего будет решаться вопрос о взятии его под арест.
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