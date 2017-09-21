В Москве гражданин Узбекистана анально и орально изнасиловал приятеля из Кыргызстана

В полицию Москвы с заявлением об изнасиловании обратился 24-летний уроженец Кыргызстана, который сообщил стражам правопорядка, что в ночь на 17 сентября над ним надругался приятель из Узбекистана, сообщает интернет-издание ПолитЭксперт.

По словам пострадавшего, он встретил злоумышленника в районе метр «Планерная». Мужчина несколько раз ударил свою жертву по голове и телу, после чего под угрозой убийства или продолжения избиения, изнасиловал анально и орально.

В настоящее время сотрудники столичных правоохранительных органов проводят проверку всех деталей происшествия. Сообщается, что подозреваемый объявлен в розыск, после чего будет решаться вопрос о взятии его под арест.

