Лукашенко: российские войска вернутся на родину после учений «Запад-2017»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, наблюдавший за ходом совместных учений с Россией, заявил, что российские войска вернутся на родину после завершения маневров «Запад-2017». Он сказал об этом 20 сентября в Борисове на фоне завершения учений.

Военные учения «Запад-2017» в Беларуси и в западных регионах России вызвали обеспокоенность в соседних государствах, входящих в НАТО, которые выражают опасения по поводу намерений Москвы в свете захвата ею Крыма в 2014 году и военного вмешательства в ситуацию на востоке Украины.

Лукашенко повторил, что учения не представляют угрозы для какой-либо страны, и сказал, что российские войска не останутся в Беларуси. Эти комментарии Лукашенко, как представляется, направлены на то, чтобы успокоить Запад и продемонстрировать белорусам отсутствие «ползучей российской оккупации».

«Запад-2017». Распределение сил: